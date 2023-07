Star Trek - Strange New Worlds: Kritik der Episode 2x08

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Babs Olusanmokun in „Star Trek: Strange New Worlds” © Paramount+

In der Folge „Der Schlächter von J‘Gal“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds” empfängt die Enterprise einen Botschafter. Dieser klingonische Gast soll zur Sternenbasis 12 gebracht werden, aber seine Anwesenheit an Bord sorgt für Unruhe.

Nach „Tierisch olle Sternenreisende“ und vor der Musical-Episode mit dem englischen Titel „Subspace Rhapsody“ gibt es mit „Der Schlächter von J‘Gal“ eine sehr ernste Folge der Serie „Star Trek: Strange New Worlds”. Thematisch eine Drehung um 180 Grad, wenn plötzlich der Krieg mit den Klingonen angesprochen wird und wir in Rückblicken Einblicke davon erhalten, was Dr. M‘Benga (Babs Olusanmokun) und Christine Chapel (Jess Bush) auf J‘Gal durchmachen mussten.

Die episodische Vorgehensweise von „Star Trek: Strange New Worlds“ macht diesen Wechsel möglich und zeigt auf, wie unterschiedlich die einzelnen Folgen angesiedelt sein können. An Abwechselung mangelt es da der zweiten Staffel sicher nicht, was man als Vorteil betrachten, den einzelnen Zuschauer aber sicher testen kann. Ein ausführliches Review zur Episode „Der Schlächter von J‘Gal“ der US-Serie „Star Trek: Strange New Worlds” lesen Sie bei Serienjunkies.de (Christian Schäfer)