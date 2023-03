Stranger Things: Die Vorgeschichte wird im Theater gezeigt

Prequel zur beliebten Netflix-Serie

+ © Netflix Promoposter zu Stranger Things - The First Shadow © Netflix

Die Serie Stranger Things erhält ein Spin-off und zwar auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Am Londoner West End wird noch in diesem Jahr Stranger Things: The First Shadow aufgeführt. Es handelt sich um ein Prequel zur beliebten Netflix-Serie.

Wer schon immer mehr über Hawkins wissen wollte und einem Theaterbesuch nicht abgeneigt ist, kann bald „Stranger Things: The First Shadow“ in London anschauen. Das Stück ergründet die Ursprünge des „Stranger Things“-Universums, Henry Creel und die entstehende Verbindung zwischen Hawkins und der Schattenwelt. Die Entstehungsgeschichte feiert noch 2023 am Phoenix Theater am Londoner West End Weltpremiere und ist für Streamingmarktführer Netflix der erste Vorstoß auf die Theaterbühne. Ob das Stück dann auch zum Streamen angeboten wird, steht noch nicht fest.

Matt und Ross Duffer kommentieren: „Wir sind mehr als gespannt auf ‚Stranger Things: The First Shadow‘. Mit dem brillanten Stephen Daldry zusammenzuarbeiten war durch und durch inspirierend. Das Stück, das Kate Trefry geschrieben hat, ist überraschend und gruselig, aber auch herzlich. Man trifft sowohl neue, liebenswerte Figuren als auch alte Bekannte auf einer Reise in die Vergangenheit, die den Grundstein für das spätere ‚Stranger Things‘ legt. Wir würden euch am liebsten mehr über die Geschichte verraten, aber das werden wir nicht - es macht viel mehr Spaß, alles selbst für sich zu entdecken. Wir können es kaum erwarten, euch Nerds in London zu sehen!“ Worum es geht und wer dahinter steckt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)