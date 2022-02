Discovery+ kommt zu Sky Deutschland

Von: Janine Napirca

Neu bei Sky: Discovery+ bietet mehr als 10.000 Stunden Unterhaltung. © Christoph Hardt/Imago

Sky-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland wie auch in Österreich dürfen sich freuen – auf Discovery+.

Der neue Streamingdienst Discovery+ wird künftig für alle Kundinnen und Kunden von Sky Q und Sky Glass verfügbar sein. Voraussichtlich diesen Sommer soll das Streaming losgehen. Sowohl Sky-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland als auch in Österreich dürfen sich über das zusätzliche Programm von Discovery+ freuen.

12 Monate kostenlos: Die Discovery+ App wird auf Sky Q, Sky X und Sky Q Mini integriert

Die App des neuen Streamingdienstes Discovery+ wird auf Sky Q für alle Empfangswege, sprich Kabel, Satellit und Internet verfügbar sein. Außerdem wird es sie auch auf Sky X in Österreich geben. Discovery+ wird des Weiteren auf Sky Q Mini integriert. Das bedeutet, Sky-Q- und Sky-Glass-Kundinnen und -Kunden können sich bei Discovery+ registrieren und die App 12 Monate kostenlos nutzen. Dazu zählen auch die Free-TV-Sender von Discovery Eurosport 1, DMAX, Tele 5, TLC und Home & Garden.

Mehr als 10.000 Stunden Entertainment zusätzlich bei Sky dank Discovery+

Ab Beginn des Launches stehen den Discovery+-Userinnen und -Usern mehr als 10.000 Stunden Entertainment zu Verfügung. Das Angebot soll jedoch von Woche zu Woche mit neuen Formaten und Episoden aufgestockt werden. Discovery+ stellt außerdem ein breiteres Programm an lokalen und globalen Inhalten zur Verfügung als der Discovery Channel.

So gehören beispielsweise die Highlights „Unraveled: Mystery at the Mansion", „Queen of Crystal Meth" und „Introducing, Selma Blair" zu den Inhalten auf Discovery+. Aber auch preisgekrönte BBC Naturdokumentationen wie „Der Blaue Planet" oder Sport-Events wie die Tennis Grand Slams oder die Olympischen Spiele können Sie auf Discovery+ via Sky sehen.