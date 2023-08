Nach Netflix: Disney+ geht gegen Passwort-Teilen vor

Von: Bjarne Bock

Disney+ will eine neue Strategie gegen Passwort-Teiler fahren © IMAGO / NurPhoto

Was Netflix bereits seit einigen Monaten vorantreibt, wird nun wohl auch beim Maushaus-Streamer Disney+ erörtert. Gemeint ist das Teilen von Passwörtern, sprich Account-Sharing, und wie es die Plattformen unterbinden können.

Disney-CEO Bob Iger gab bei der Präsentation der Geschäftszahlen seines Unterhaltungskonzerns diese Woche ein paar interessante Neuigkeiten für den Streamer Disney+ bekannt: Neben dem Plan einer neuen Preisgestaltung, die auch für Märkte wie Deutschland und die Schweiz gelten soll und der Einführung von Werbung ließ er in nur wenigen Sätzen fallen, dass die Maushaus-Plattform auch Optionen abwägen werde, wie man mit dem Teilen von Passwörtern von Seiten der Abonnenten umgeht.

Iger dazu: „Wir werden damit beginnen, unsere Abonnementverträge mit zusätzlichen Bedingungen zu aktualisieren sowie unsere Sharing-Richtlinien.“ Außerdem werde man ab dem kommenden Jahr „Taktiken zur Steigerung der Monetarisierung“ vorantreiben, was zum Beispiel eine Extragebühr für das Account-Sharing sein könnte, wie es vor einigen Monaten Netflix eingeführt hat. Vor allem im indischen Raum hat man zuletzt zwölf Millionen User verloren, was aber auch mit abgelaufenden Sportrechen zu tun hat. Was zur neuen Disney-Taktik zum Passwort-Teilen schon bekannt ist, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Bjarne Bock)