Streamingtipp: Film Nobody mit Bob Odenkirk bei Amazon Prime Video

Bob Odenkirk ist Nobody © Universal Pictures

Wer den Better-Call-Saul-Star Bob Odenkirk ausnahmsweise mal als Actionstar erleben will, kann bei Amazon Prime Video in den tollen Streifen Nobody aus dem Jahr 2021 reinschauen.

Wer in letzter Zeit in den Streaming-Katalog von Amazon Prime Video geschaut hat, wird wahrscheinlich den Actionfilm „Nobody“ vorgeschlagen bekommen haben. In den Charts steht der Universal-Streifen von 2021 auch weit oben - und das absolut zu Recht! Bob Odenkirk, der mit „Mr. Show“ in den Neunzigern zur Sketch-Comedy-Größe aufstieg, bis er dank „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ unter Beweis stellen konnte, dass er auch dramatische Rollen beherrscht, liefert hier seine sehr überzeugenden Bewerbungsunterlagen zum Actionstar. So wie Odenkirk als Schauspieler lange Zeit seine Badass-Haftigkeit verborgen hat, tut es auch sein Alter Ego im Film, Hutch Mansell, der ein echter Niemand ist, wie schon der Titel suggeriert. Seine Kinder schauen zu ihm herab und seine viel erfolgreichere Frau Becca (Connie Nielsen) schaut ihn kaum noch an. Doch dann ereignet sich ein Vorfall, der in Hutch wieder den Löwen weckt, der jahrelang in ihm geschlummert hat. Die Welt wird sehen, wozu er eigentlich fähig ist - eigentlich ein ähnlicher Werdegang wie bei Walter White und Saul Goodman. Wieso sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)