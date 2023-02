Streit um die Zukunft von Yellowstone: Kevin Costner schaltet den Anwalt ein

Yellowstone © Paramount Network

Der Streit hinter den Kulissen von Yellowstone spitzt sich offenbar zu. Denn Hauptdarsteller Kevin Costner hat seinen Anwalt eingeschaltet, der einiges richtigstellen soll. Geht es mit dem Western-Hit weiter oder nicht?

Im Februar hatte Deadline einen Bericht veröffentlicht, der aussagte, dass „Yellowstone“-Star Kevin Costner in der zweiten Hälfte der fünften Staffel nur noch für einen einwöchigen Dreh bereit stünde. Es wurde auch gemunkelt, dass Costner durch Matthew McConaughey ersetzt werden soll.

Das wird nun vehement vom Anwalt Marty Singer, der Costner via Puck News vertritt, dementiert. „Die Idee, dass Kevin nur eine Woche für die zweite Hälfte der fünften Staffel von Yellowstone arbeiten wollte, ist eine absolute Lüge. Es ist lächerlich und jeder, der so etwas behauptet, sollte nicht für eine Sekunde geglaubt werden. Wie alle, die irgendwas über Kevin wissen, sich bewusst sind, ist er unglaublich leidenschaftlich, was die Serie angeht und hat alles in seiner Macht stehende und mehr getan, um den Erfolg zu garantieren.“ Weitere Informationen zur aktuellen Yellowstone-Situation lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)