Superman - Legacy: DC-Studios-Boss James Gunn führt Regie

James Gunn bei der Premiere von The Suicide Squad © IMAGO / Future Image

James Gunn ist nicht nur ein Co-CEO von DC Studios, sondern auch weiterhin aktiver Filmemacher. Nun hat er bestätigt, dass er bei Superman: Legacy auch selbst auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird.

Bereits als James Gunn angekündigt hatte, dass er das Drehbuch für „Superman: Legacy“ beisteuert, der Teil des neuen DCU-Kapitels namens „Chapter One, Gods and Monsters“ ist, fragte man sich, ob er wohl auch selbst die Regie führen würde. Dies hat der Filmemacher des „Guardians of the Galaxy“-Franchise nun bei Social Media mit einem klaren Ja beantwortet und auch begründet.

Der Film soll am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen. Das ist auch der Geburtstag von Gunns Vater, der für ihn wohl eine besondere Bedeutung hat. Wie es dazu kam, dass er den Job annahm, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)