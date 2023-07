S.W.A.T.: Die Stars der Shemar-Moore-Serie zeigen ihre Familien

Teilen

So zeigen sich die Darsteller der Serie „S.W.A.T.“ mit ihren Liebsten auf dem roten Teppich © IMAGO

Die sechste Staffel der Serie „S.W.A.T.“ hat in Deutschland gerade ihr Finale gefeiert. Doch es wird ein Wiedersehen geben - in einer siebten Staffel und in dieser Fotostrecke, in der die Stars der Serie ihre Familien zeigen.

Anfang Mai hatte CBS sich erdreistet, die Serie „S.W.A.T.“ abzusetzen. Damit wäre das zu dem Zeitpunkt in den USA bereits ausgestrahlte, sechste Staffelfinale der Abschied gewesen. Doch es dauerte kaum 24 Stunden und die Networkchefs mussten ihre Entscheidung revidieren. Unter anderem hatte es Widerstand von den Fans und heftige Kritik von Serienstar Shemar Moore auf Instagram gegeben. Nun darf die beliebte Spezialeinheit also eine Abschiedsrunde durch Los Angeles drehen und man darf sich auf eine siebte Staffel freuen.

Um das und das sechste Staffel-Finale zu feiern, das gerade in Deutschland ausgestrahlt wurde, wird einen Blick auf das Privatleben der Stars geworfen und mit wem sie ihre Zeit am liebsten verbringen: ihren Familien. Die Bildergalerie finden Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)