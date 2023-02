Tales of the Walking Dead: Kritik der Pilotepisode der TWD-Serie bei Magenta TV

Teilen

Szenenfoto aus der Serie Tales of the Walking Dead © AMC

Nach The Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond kommt nun die Anthologieserie Tales of the Walking Dead. Die erste Staffel erzählt sechs alleinstehende Einzelgeschichten. In der ersten trifft Prepper auf Hippiefarmerin. Die Serie gibt es nun bei Magenta TV in Deutschland zu streamen.

Die mittlerweile vierte Serie aus dem „The Walking Dead“-Universum (wenn man Webserien auslässt) ist hier: „Tales of the Walking Dead“. Diese erzählt aber keine fortlaufende Geschichte, sondern, wie der Name schon andeutet, Geschichten aus der Welt der Zombie-Apokalypse. Meistens sollen das gänzlich neue Charaktere, Orte und Situationen sein. Mit einer bereits bekannten Ausnahme, denn Samantha Morton aka Alpha wird eine Rolle im Verlauf der ersten Staffel spielen.

„Tales of the Walking Dead“ wurde kreiert von Showrunnerin und „TWD“-Veteranin Channing Powell. An sich klingt die Idee einer „TWD“-Anthologie ganz nett. Die erste Episode Evie/Joe demonstriert auch, dass man sich tonal etwas unterscheiden möchte mit einer Erzählung, die sich nicht immer bierernst nimmt. Nun gibt es das Format auch in Deutschland via Magenta TV zu sehen. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)