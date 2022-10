The Big Bang Theory: Kaley Cuoco ist schwanger

Kaley Cuoco in „The Flight Attendant“ © HBO Max

Große Neuigkeiten im Hause Cuoco: Der einstige „Big-Bang-Theory“-Star erwartet sein erstes Baby. Kaley Cuoco, deren Rolle der Penny fast von einer Oscargewinnerin gespielt worden wäre, und ihr Freund Tom Pelphrey verkündeten die frohe Botschaft per Instagram mit einer Bilderreihe, die auch das Geschlecht des Kindes verrät.

2023 wird ein großes Jahr für „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco. Dann bringt die 36-Jährige ihr erstes Baby zur Welt, ein Mädchen, wie sie in einem Instagram-Post am Dienstag verkündete. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Schauspieler Tom Pelphrey (Ozark) freut die Darstellerin sich in einer Reihe niedlicher Fotos über den anstehenden Familienzuwachs. Weiterlesen bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)