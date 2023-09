The Continental: Warum sieht das Hotel in der Serie anders aus als in den Filmen?

Von: Adam Arndt

Das Continental-Hotel von außen in der Serie „The Continental“ und von innen auf einem Poster zu „John Wick 3“ © Lionsgate

Die Serie „The Continental“ spielt einige Jahrzehnte vor den „John-Wick“-Filmen. Allerdings sieht das titelgebende Hotel gänzlich anders aus als in den Filmen. Was ist die Erklärung dafür?

Zwischen der Eventserie „The Continental“ und der Rachesaga rund um „John Wick“ (Keanu Reeves) liegen etwa 40 Jahre, doch das New Yorker Hotel bleibt das Gleiche, auch wenn es in der Serie anders aussieht. Das hat rechtliche Gründe, wie TVLine berichtet.

Die „John-Wick“-Filme drehen tatsächlich in New York. Dabei fungiert das Cocoa Exchange aka Building 1 am Wall Street Court als „The Continental“, in dem Winston (Ian McShane) das Sagen hat und Auftragskiller, die den Segen des High Tables aka der Hohen Kammer haben, absteigen. Die genauen Gründe für den Unterschied zwischen den John-Wick-Filmen und der Continental-Serie finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)