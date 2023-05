The Flash: Dafür war in der Finalstaffel keine Zeit mehr

„The Flash“ © The CW

Nach neun Staffeln ist die DC-Superheldenserie „The Flash“ mit einem Vierteiler zu Ende gegangen. Showrunner Eric Wallace hat in einem Interview verraten, für was keine Zeit mehr geblieben ist, darunter auch einige Crossover-Ideen.

Die Serie „The Flash“ ist zu Ende und damit auch das Arrowverse, wie wir es kennen, da „Superman & Lois“ nur noch am Rande damit verbunden ist. Mit einem Vierteiler namens „A New World“ wurden die Abenteuer des schnellsten Manns der Welt zu Ende gebracht. Dabei bekam es Barry (Grant Gustin) noch einmal mit seinen größten Speedster-Feinden zu tun, doch am Ende gab es für ihn und Iris (Candice Patton) ein Happy End und die Geburt von Baby Nora. Showrunner Eric Wallace hat mit Entertainment Weekly (noch vor dem WGA-Streik) gesprochen und einige Dinge verraten, die man in der 13-teiligen Finalstaffel nicht mehr unterbringen konnte.

So heißt es: „Ich wusste vorab, was für eine Geschichte ich erzählen wollte und das sollte in der 200. Folge passieren, wären wir dort angekommen. Leider sind wir das nicht. Ich hatte eigentlich einen Zwei-Jahres-Plan rund um Staffeln 9 und 10, aber die zweite Hälfte davon wäre die 200. Folge gewesen, was einfach zu gut war, also habe ich es in das Serienfinale gesteckt und dann ein bisschen neues Zeug obendrauf, um eine neue Story zu schaffen.“ Weitere Infos über den Hintergrund des Staffelfinales lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)