„The Flight Attendant“-Staffel 2: Sharon Stone wird Cassies Mutter spielen

Von: Sophie Waldner

„Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco spielt die Hauptrolle in der Serie „The Flight Attendant“. © HBO Max/imago-images

Die Emmy-nominierte Serie „The Flight Attendant“ geht weiter – und hat den Cast um einen Star erweitert. Sharon Stone wird die Mutter von Kaley Cuocos Rolle spielen.

Mit der Thrillerserie „The Flight Attendant“ konnte „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco eine andere Seite von sich zeigen und überraschte das Publikum. Ihre Rolle Cassie Bowden wacht darin eines Morgens neben einem toten Mann auf. Doch sie hat keinerlei Erinnerung an den Abend davor. Die Serie überzeugt und so hat der US-amerikanische Streamingdienst HBO Max direkt eine zweite Staffel bestellt. Und zu dessen Cast wurde nun ein weiterer Star hinzugefügt.

„The Flight Attendant“: Sharon Stone übernimmt die Rolle der Mutter

Nachdem die erste Season die tragische Beziehung zu Cassies verstorbenen Vater beleuchtet, wird die zweite Staffel die Bindung zu ihrer Mutter aufgreifen. Cassies Mutter taucht in Staffel eins nur ganz kurz in einer Rückblende auf – in Season zwei wird die Figur wird nun weiter ausgearbeitet. Eigentlich will die Lisa Bowden nichts mit ihrer Tochter zu haben. Immerhin musste sie jahrelang deren Alkoholismus aushalten und hat keine Geduld mehr übrig. Für die Rolle der Lisa Bowden wurde schließlich Sharon Stone gecastet.

„The Flight Attendant“: Worum wird es in Staffel 2 gehen?

In der zweiten Staffel lebt Cassie Bowden ein gutes und vor allem nüchternes Leben in Los Angeles. Hin und wieder arbeitet sie in ihrer Freizeit als CIA-Agentin, zu der sie am Ende von Staffel eins rekrutiert wurde. Doch als sie bei einem Auslandseinsatz versehentlich Zeugin eines Mordes wird, verstrickt sie sich in eine weitere internationale Intrige.

Können die Fans also einen Actionthriller erwarten? Wenn es nach Kaley Cuoco geht, eher nicht: „Sie ist kein magischer CIA-Agent“, sagt Cuoco über ihre Rolle Cassie. „Sie versucht nur die Geheimnisse für sich zu behalten – und sie ist ziemlich schlecht darin.“

Wann kommt die zweite Staffel von „The Flight Attendant“?

„The Flight Attendant“-Staffel zwei wird in den USA auf dem Streamingdienst HBO Max zu sehen sein – voraussichtlich im Frühjahr 2022. Die erste Staffel wurde in Deutschland vier Monate nach der US-Premiere auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Daher ist davon auszugehen, dass hierzulande im Sommer 2022 mit der zweiten Staffel zu rechnen ist. (swa)