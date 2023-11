Amazon setzt drei Serien ab

Von: Mario Giglio

„The Horror of Dolores Roach“, „With Love“ & „Shelter“ © Amazon

Amazon trennt sich von gleich drei Eigenproduktionen auf einmal. Die Horrorkomödie „The Horror of Dolores Roach“ und die Teen-Mysteryserie „Shelter“ müssen nach einer Season einpacken, die romantische Comedy „With Love“ nach zwei Staffeln.

Nach der Absetzung von The Peripheral und A League of Their Own verabschiedet Amazon Prime Video sich nun von drei weiteren Serien. Laut Deadline hat es The Horror of Dolores Roach, With Love und Shelter getroffen. Ob unzureichende Abrufe der Grund sind, oder der generelle Wunsch, sich in einer Post-Hollywoodstreik-Welt neu zu sortieren, ist nicht im Detail bekannt.

„The Horror of Dolores Roach“

„The Horror of Dolores Roach“ basiert auf einem gleichnamigen Podcast von Aaron Mark. Darin geht es um Dolores Roach (Justina Machado), die nach 16 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und in ihre Heimat in den Washington Heights zurückkehrt, die inzwischen einen Gentrifizierungsprozess durchlaufen hat. Sie besitzt zu diesem Zeitpunkt nur 200 Dollar und die Kleider an ihrem Körper. Ihr Partner wird vermisst, ihre Familie ist ebenfalls längst weg.

Also geht Dolores zu ihrem Stoner-Kumpel Luis (Alejandro Hernandez), der ihr Kost und Logis dafür gibt, dass sie Massagen gegen Bargeld in einem Keller anbietet, der sich unter dem heruntergekommenen Geschäft Empanada Loca befindet, das sie als einziges noch aus ihrem früheren Leben kennt. Als ihre neu gewonnene Lebensstabilität bedroht wird, muss „Magic Hands“ Dolores zu extremen Mitteln greifen. Sie und Luis gehen dabei eine gefährliche Symbiose ein...

„With Love“

„With Love“ ist eine eine romantische Comedy- beziehungsweise Dramedyserie, in der die Geschwister Lily (Emeraude Toubia) und Jorge Diaz (Mark Indelicato) im Mittelpunkt stehen. Schwester und Bruder sind auf einer Mission unterwegs, Liebe und den Sinn im Leben zu finden. In jeder Episode wird ein anderer Feiertag gezeigt, wobei wir der Familie Diaz mit allen Höhen und Tiefen durch das Jahr folgen.

