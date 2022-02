„The Last Kingdom“ Staffel 5: Netflix gibt Starttermin mit explosivem Trailer bekannt

Letzte Folgen

+ © The Last Kingdom/Netflix Die fünfte wird gleichzeitig auch die letzte Staffel von „The Last Kingdom“ sein. © The Last Kingdom/Netflix

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Franziska Kaindl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach langer Wartezeit ist es endlich so weit: Der Starttermin der fünften und letzten Staffel „The Last Kingdom“ ist bekannt. Gleichzeitig gibt es einen ersten Trailer.

Fast zwei Jahre ist es her, dass die 4. Staffel von „The Last Kingdom“* auf Netflix erschienen ist. Auch hier hat sich die Produktion aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. Nun ist aber endlich klar: Am 9. März 2022 ist die fünfte Season der Serie endlich beim Streaming-Anbieter verfügbar. Gleichzeitig werden es aber auch die letzten Folgen sein.

Bald wieder auf Netflix: Worum geht es in „The Last Kingdom“?

„The Last Kingdom“ basiert auf der „Uhtred-Saga“ des britischen Schriftstellers Bernard Cornwell und behandelt die Geschichte der sieben angelsächsischen Königreiche im 9. und 10. Jahrhundert, bevor sie zu einem vereint wurden: England. Im Zentrum steht der Krieger Uhtred, der sich sowohl den Angelsachsen als auch den Dänen zugehörig fühlt, die das fruchtbare Land für sich ergattern wollen. Fans der Serie „Vikings“ dürften hellhörig werden: Denn auch hier spielen bekannte historische Persönlichkeiten wie Alfred, oder Ubba eine Rolle – wenn auch aus einer anderen Perspektive.

Auch interessant: Netflix zeigt vielversprechenden Trailer zur „Vikings“-Fortsetzung.

Trailer zur 5. Staffel „The Last Kingdom“

Ein Trailer zur fünften Staffel wurde ebenfalls veröffentlicht – und er verspricht viel Action, aber auch Leid und ein episches Finale: So hat Brida, Uhtreds Jugendliebe, offenbar eine große Armee um sich gescharrt und sinnt auf Rache. Gleichzeitig wagt Uhtred einen weiteren und vielleicht letzten Versuch, seinen Platz als Aldermann in Bebbanburg zurückzuerobern. Ob es ihm gelingen wird, werden Fans in wenigen Wochen erfahren.

Lesen Sie hier: „Babylon Berlin“, „Vikings: Valhalla“ und mehr: Welche Serienhighlights Sie 2022 erwarten können.

„The Last Kingdom“: Endgültiges Ende nach Staffel 5?

Auch wenn die fünfte Staffel die letzte der Serie sein wird, soll es noch ein wenig weitergehen. Netflix* hat bereits vor einigen Monaten einen Spielfilm mit dem Titel „The Last Kingdom: Seven Kings Must Die“ angekündigt, für den vor Kurzem die Dreharbeiten begonnen haben. Im Zentrum soll wieder die Figur Uhtred stellen – weitere Details sind noch nicht bekannt. Ebenso wenig, wann der Film erscheinen soll. Für Fans heißt das allerdings: Ganz ist es noch nicht vorbei. (fk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.