Würdiger „Game of Thrones“-Nachfolger? HBO zahlt Unsummen für brandneue Serie

Nach dem „Game of Thrones“-Finale gelang es HBO nicht, eine ebenso erfolgreiche Serie zu produzieren. Nun könnte ein neuer Hit in den Startlöchern stehen.

War „Game of Thrones“ ein One-Hit-Wonder? Eigentlich nicht, denn der amerikanische Pay-TV-Sender hat schon öfters bewiesen, den richtigen Riecher zu haben. So gilt beispielsweise „Die Sopranos“ als eine der bekanntesten und beliebtesten Serien-Produktionen. Zuletzt konnte außerdem die Mini-Serie „The Undoing“ einen „Game of Thrones“-Rekord bei Sky brechen. In Großbritannien waren die Einschaltquoten für die erste Folge nämlich höher, als für die erste Episode von „Game of Thrones“. Trotzdem schien sich „The Undoing“ weltweit nicht wirklich zu einer namhaften Serien gemausert zu haben.

Wird HBO den „Game of Thrones“-Erfolg also niemals toppen können? Derzeit ist das schwer abzusehen. Dennoch hat der Sender einige Projekte in der Hinterhand, an die große Hoffnungen geknüpft zu sein scheinen. Dazu zählt beispielsweise die geplante „The Last of Us“-Serie, für die HBO Unmengen an Geld bezahlen möchte.

„The Last of Us“-Serie: HBO soll immense Dollar-Beträge pro Episode ausgeben

„The Last of Us“ ist ein Videospiel, das sich nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 großer Beliebtheit erfreute. Vor einiger Zeit erschien deshalb ein zweiter Teil. Zudem gab HBO bekannt, eine Serie, basierend auf den Games, zu produzieren. Da „The Last of Us“ eine riesige Fangemeinde besitzt, ist es kaum verwunderlich, dass der Sender für das Projekt etwas mehr Geld in die Hand nimmt – schließlich möchte man eingefleischte Fans nicht verärgern.

Die tatsächlichen Summen sprengen allerdings die Erwartungen vieler Videospiel-Enthusiasten. In einem Gespräch mit comicbook.com verriet Damian Petti, Präsident der kanadischen Unterhaltungsindustrie-Gewerkschaft IATSE 212, dass es sich bei der Produktion um die größte des Landes handelt: „Die Fotoshootings für ‘The Last of Us‘ starten diese Woche. Hierbei handelt es sich wahrhaftig um ein Monster-Projekt. Fünf leitende Grafiker und Angestellte sowie eine ganze Armee von Hunderten von Technikern arbeiten daran. Die Vorbereitungen laufen sechs Monate und anschließend starten die Dreharbeiten in Alberta, die zwölf Monate dauern. Für dieses Projekt wird HBO einen hohen achtstelligen Dollarbetrag pro Episode ausgeben.“

Zum Vergleich: Die teuersten Serien der Geschichte, zu denen „Game of Thrones“ sowie alle Marvel-Serien zählen, kamen ebenfalls auf achtstellige Beträge pro Folge. Mit etwas Glück schafft es auch „The Last of Us“ in dieses Ranking.

„The Last of Us“-Serie: Was ist bisher dazu bekannt?

Wann die Serie erscheint, hat HBO noch nicht verraten. Fans sollten aber frühestens Mitte oder Ende 2022 mit der Veröffentlichung rechnen. Die Schauspieler stehen allerdings schon fest: In den Hauptrollen werden die „Game of Thrones“-Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey zu sehen sein. Weitere Parts übernehmen Gabriel Luna, Merle Dandridge und Jeffrey Pierce. Voraussichtlich orientiert sich die Handlung sehr stark an der Geschichte der Videospiele. (soa)

