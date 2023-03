The Last of Us: Kritik zur Episode When We Are in Need

Ellie muss beweisen, was sie bisher von Joel gelernt hat

+ © HBO Szenenfoto aus der Episode When We Are in Need der US-Serie The Last of Us © HBO

In der Episode When We Are in Need der US-Serie The Last of Us muss Ellie beweisen, was sie bisher von Joel gelernt hat. Denn sie trifft auf eine gefährliche Menschengruppe, während Joel sich weiter von seiner Verletzung erholt.

„The Last of Us“ (hier der Cast mit Familie auf dem Roten Teppich) ist sehr gut darin, ein Set-up einer vorherigen Folge in der nächsten fortzusetzen. Das sollte im Serienbereich eigentlich keine Kunst sein, aber oftmals denkt man als Zuschauer vielleicht nicht daran, dass ein kleines Detail oder eine flüchtige Begegnung noch verheerende Folgen haben kann... So etwas geschieht also auch in When We Are in Need, der achten und somit schon vorletzten Folge der Debütstaffel der HBO-Serie.

When We Are in Need - He Shall Provide

Wir lernen die Gemeinschaft vom Geistlichen David (Scott Shepherd) kennen, die beten und der Bibel lauschen. Es scheint, dass die junge Hannah (Sonia Maria Chirila) ihren Vater verloren hat. Wer dieser Vater ist und wo man ihn schon gesehen hat, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)