The Last of Us: Podcast zur Episode When We Are In Need

Szenenfoto aus der Episode When We Are in Need (1x08) der Serie The Last of Us © HBO/Serienjunkies.de

Die Episode When We Are in Need der US-Serie The Last of Us steht diesmal auf dem Speiseplan von Hanna und Adam im Serienjunkies-Podcast. Mundet auch die vorletzte Episode der ersten Staffel oder vergeht einem der Appetit irgendwann?

Das Menü ist angerichtet und Hanna und Adam haben ihre Zweifel bei dem, was da in Silver Lake von David (Scott Shephard) und James (Troy Baker) aufgetischt wird und kosten erst mal nur vorsichtig... Ellie (Bella Ramsey) ist in der Folge größtenteils auf sich allein gestellt und muss zeigen, was sie in den Monaten mit Joel (Pedro Pascal) gelernt hat. Beispielsweise: „Don‘t trust strangers...“

Woher kennt man James? Wie nah ist das alles wieder an der Game-Vorlage? Was erinnert uns an „The Walking Dead“? Und wie reiht sich die Folge ein?

Natürlich gibt es auch wieder etwas Feedback. Beispielsweise zu frierenden Pferden, aber auch dem Altersunterschied von Ellie und Riley (Storm Reid).

0:00:00 Feedback

0:14:30 David & Ellie & Elch

0:27:00 Joel & Medikamente

0:29:00 Essen

0:32:00 Zu wenig Ellie und Joel?

0:34:00 Actionsequenz

0:40:00 Käfig

0:46:00 Feuer

0:51:00 Fazit

Reinhören bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)