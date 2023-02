The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur siebten Folge

Szenenfoto aus der Episode Left Behind von The Last of Us © HBO

In der siebten Episode von The Last of Us geht es um die Wunder eines Einkaufszentrums. Hanna und Adam verabreden sich im Mall-Studio, um die Folge zu besprechen, die den DLC des Games adaptiert. Was halten wir von Ellies und Rileys nächtlichem Ausflug in den ehemaligen Konsumtempel?

Hanna Huge und Adam Arndt von den Serienjunkies outen sich als Mallrats und folgen Ellie (Bella Ramsey) und Riley (Storm Reid) in der siebten Folge von „The Last of Us“ in das verlassene Einkaufszentrum der Bostoner QZ. Die Zuschauer bezeugen einige bisher nicht gezeigte Hintergründe zu Ellies Zeit in der FEDRA-School und beurteilen, wie die Adaption des Left-Behind-DLCs gelungen ist.

Passt der Altersunterschied der Figuren oder stört er eher? Wie sieht es um das Licht über den Dächern der Stadt aus? Welche Wunder der Mall verzaubert am meisten? Was ist der Beef der Podcaster mit Rolltreppennutzern? Den Podcast hören Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)