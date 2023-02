The Last of Us: Serienjunkies-Podcast zur vierten Folge

Szenenfoto aus der der Episode Please Hold to My Hand von The Last of Us © HBO

Kennt Ihr den schon? Zwei Podcaster gehen ins virtuelle Studio und nehmen einen Podcast zur vierten Folge von The Last of Us auf. Überzeugen Ellies Flachwitze? Welche Game-Elemente sind diesmal zu sehen? Und wie finden wir gewisse neue Figuren aus der Folge Hold to My Hand?

Adam Arndt und Hanna Huge von den Serienjunkies entstauben ihre Witzebücher und besprechen die Episode „Please Hold to My Hand“ der HBO-Serie „The Last of Us“ (hier zur Kritik). Auch wenn es in dieser Folge etwas gemächlicher zugeht, amüsieren uns die flachen Dad-Jokes und die Interaktion zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) doch weiter vorzüglich. Trotzdem gibt es auch wieder einige düstere Momente und zahlreiche Elemente, die uns an unser Durchspielen des ersten Teils erinnern.

Zunächst gibt es jedoch einen kleinen Urlaubs-Recap und ebenso viel, viel Feedback von Euch, das sich zu den Folgen zwei und drei angesammelt hatte. Von Tape-Gate, Wander-Gate bis hin zu Pilzwissen, Backlash und auch das eine oder andere Lob. Den Podcast finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)