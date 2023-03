The Last of Us: Woher kennt man David-Darsteller Scott Shepherd?

Scott Shepherd in einigen seiner zahlreichen Rollen © CBS/ Open Road Films/ Universal

In der Episode When We Are in Need der Erfolgsserie The Last of Us schlägt die große Stunde für den Prediger David. Dessen Darsteller Scott Shepherd hat schon mehr erinnerungswürdige Film- und Fernsehrollen absolviert als man beim ersten Überlegen aufzählen kann. Welche sind das?

Die erste Liebe für den Schauspieler Scott Shepherd war das Theater, doch auch auf der großen und kleinen Mattscheibe hat er mittlerweile zahlreiche Erfolge angehäuft. Aktuell begeistert der amerikanische Darsteller als David in „The Last of Us“ (hier zum Podcast der Episode When We Are In Need), Prediger eines kannibalistischen Kults. In der Episode When We Are in Need schlägt seine große Stunde. Wem der Darsteller bekannt vorkommt, der hat unter anderem vielleicht einen bestimmten Blockbuster oder eine Kritikerlieblingsserie gesehen. Welche könnten das gewesen sein?

2011: Brief Reunion

Gemeinsam mit Joel de la Fuente und Alexie Gilmore übernimmt Scott Shepherd direkt zu Beginn seiner Karriere vor der Kamera die Rolle des Antagonisten in dem Film „Brief Reunion“. Er spielt einen einstigen Klassenkameraden der Hauptfigur, der sich in dessen Leben einnistet und als vorgeblicher Freund nach und nach zum Stalker und zur Schlange wird, die das Leben des anderen zerstören will. Weitere Rollen aus der langen Karriere des Darstellers sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)