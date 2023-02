The Last of Us: Woher kennt man Tommy-Darsteller Gabriel Luna?

Teilen

Karrierestationen von Gabriel Luna © IMAGO/ Apple TV+/ Samuel Goldwyn Films

In The Last of Us ist er als Tommy, Bruder des Protagonisten Joel zu sehen. Doch woher kennt man Gabriel Luna eigentlich? Er hat in Superheldenserien und düsteren Ermittlerdramas gespielt.

Seit Beginn der Serie „The Last of Us“ und der Trennung der beiden Brüder, sucht Joel (Pedro Pascal), nun gemeinsam mit Ellie (Bella Ramsey), seinen Bruder Tommy.

Wird er in der sechsten Episode, die im Original bezeichnenderweise den Titel „Kin“ (zu Deutsch „Verwandtschaft“) trägt, fündig werden? Wir bereiten uns vor, indem wir einen Blick in die Karriere des Tommy-Darstellers Gabriel Luna werfen.

Den Grundstein für seine Karriere legte der Darsteller im Jahr 2005 mit einer Rolle in dem Film „Fall to Grace“. Erste größere Erfolge zeigten sich auf der Theaterbühne. 2008 folgte eine Gastrolle in der Erfolgsserie „Prison Break“.

2010: Dance with the One

Im Jahr 2010 feierte das Drama „Dance with the One“ Premiere auf dem Filmfestival South by Southwest. Gabriel Luna spielt darin die Hauptfigur Nate Hitchins.

Es folgen verschiedene größere und kleinere Filmrollen, unter anderem eine Nebenrolle in der schwarzen Komödie „Bernie“ und eine Hauptrolle in „Spring Eddy“. Dazu kommen Gastauftritte in Serien wie „Navy CIS: L.A.“ und „Touch“. Wie es für Gabriel Luna weiterging, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)