The Mandalorian: Kritik der Episode Das Findelkind

Szenenfoto aus der Folge Das Findelkind der Serie The Mandalorian © Disney+

In Folge vier der dritten Staffel von The Mandalorian in dieser Woche bei Disney+ soll der kleine Grogu in der Exilwelt seines Adoptivvaters den Weg der Mandalorianer kennenlernen. Dies ist verbunden mit einer zusätzlichen wichtigen Lektion bezüglich des Kodexes der Kriegerkaste.

In der aktuellen Folge der Woche kehrt die Handlung wieder zu unserem Helden Din Djarin zurück, nachdem er in der vorherigen Episode zur Randfigur degradiert wurde. In dieser ging es stattdessen um den ehemaligen Bösewicht Dr. Pershing und sein neues Leben auf Coruscant, was von einem Großteil der Fangemeinde der Serie alles andere als gnädig aufgenommen wurde.

Dafür haben die Macher von „The Mandalorian“ in dieser Woche einen anderen ausgesprochenen Zankapfel in der Fangemeinde von „Star Wars“ direkt hinterher geschickt, allerdings in einer ungemein versöhnlichen Art und Weise. Eine ausführliche Kritik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)