The Mandalorian: Kritik der Episode Der Pirat

Szenenfoto aus der Episode Der Pirat der Serie The Mandalorian © Disney+

Die niederträchtige Piratenbande, die Din Djarin zu Beginn der Staffel vom Planeten Nevarro vertrieben hat, kehrt im aktuellen Kapitel von The Mandalorian auf Disney+ zurück auf die aufstrebende Randwelt. Hilfe seitens der exilierten Mandalorianer ist da Ehrensache!

Hochmagistrat Greef Carga (Carl Weathers, „Rocky I bis IV“) ist in der „The Mandalorian“-Episode „Der Pirat“ dabei, sein neues Refugium, den Planeten Nevarro weiter zu einem neuen Handlungszentrum auszubauen (hier zur Kritik der Episode Das Findelkind). Seine Bemühungen werden jedoch auf empfindliche Weise unterbrochen, als die Piratenbande unter ihrem König Gorian Shard (Nonso Anozie, „Sweet Tooth“) zurückkehrt.

Einst waren die finsteren Gesellen Cargas Verbündete, im Zuge seines Gesinnungswandels hat er die Zusammenarbeit jedoch abgebrochen. Als die Piraten kürzlich schon einmal versuchten, Nevarro unter ihre Kontrolle zu bringen, wurden sie vom zufällig dort anwesenden Mando Din Djarin (Pedro Pascal, „The Last of Us“) vertrieben. Diesmal jedoch ist keine Hilfe in Sicht. Eine ausführliche Episodenkritik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)