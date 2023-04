The Rookie: Polizeiserie geht in die 6. Staffel

Teilen

Szenenbild aus „The Rookie“ © ABC

Wenige Wochen vor dem fünften Staffelfinale hat ABC nun die Verlängerung von „The Rookie“ um eine Season sechs bekannt gegeben. Nathan Fillion und Co gehen also wieder in den Einsatz. Doch was wird aus dem Spin-off „Feds“?

Am 2. Mai läuft beim US-Networksender ABC das Finale der fünften Staffel von „The Rookie“. Bislang war unklar, ob es danach mit Nathan Fillion als Nachwuchspolizist noch weitergehen soll, obwohl die Chancen ziemlich gut zu stehen schienen. Inzwischen gibt es aber die offizielle Verlängerungsnachricht zu vermelden: Season sechs erwartet die Zuschauer voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres!

In der kommenden Season wird „The Rookie“ dann auch den Meilenstein der 100. Episode überschreiten, was sicher ein geeigneter Anlass sein kann, sich etwas Besonderes für das Jubiläum auszudenken. Ob auch das Spin-off „The Rookie: Feds“ mitfeiern darf, bleibt derweil noch abzuwarten. Weitere aktuelle Informationen zur Serie, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)