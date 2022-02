„The Sinner“ Staffel 4 ist auf Netflix gestartet: Wird es eine 5. Season geben?

Von: Franziska Kaindl

Ermittler Harry Ambrose (Bill Pullman) in der 2. Staffel „The Sinner“. © USA Network/Netflix

Seit kurzem ist die 4. Staffel von „The Sinner“ für deutsche Netflix-Abonnenten verfügbar. Jetzt fragen sich Fans: Wird es eine Fortsetzung der Geschichte geben?

In der 4. Staffel von „The Sinner“* wird Harry Ambrose (Bill Pullman) unfreiwillig in ein neues Mordmysterium hineingezogen. Zusammen mit seiner Partnerin Sonya (Jessica Hecht) will der Ermittler eigentlich das Trauma eines früheren Falls hinter sich lassen und begibt sich deshalb nach Hannover Island im Norden Maines. Doch dann passiert etwas Schreckliches mit der Tochter einer einflussreichen Familie, die auf der Insel lebt – und Harry wird erneut in die Ermittlungen verwickelt. Wie das Rätsel gelöst wird, erfahren Fans in den acht neuen Folgen, die bereits seit Mittwoch (26. Januar) auf Netflix* zu finden sind. Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, ob es eine Fortsetzung der Thriller-Reihe geben wird.

„The Sinner“ auf Netflix: Darum ist nach der 4. Staffel Schluss

Tatsächlich sollte eigentlich schon vor einigen Staffeln mit „The Sinner“ Schluss sein. Bei der Serie handelt es sich nämlich um eine Adaption des Romans „Die Sünderin“ von der deutschen Autorin Petra Hammesfahr. Mit der ersten Season war auch die Handlung des Buches abgedeckt, weshalb die Verfilmung ursprünglich nur als Mini-Serie gedacht war. Wegen der positiven Resonanz entschied der Sender USA Network allerdings weitere Staffeln zu bestellen. Und da Netflix sich die internationalen Exklusivrechte an der Serie gesichert hat, darf auch das deutsche Publikum über das Werk staunen.

Eine 5. Staffel wird es aber dennoch nicht geben – das gab der Sender bereits 2021 bekannt. Wie filmstarts.de berichtet, rührte die Entscheidung mit dem Wunsch einher, mehr nicht-fiktionale Formate zu produzieren. Das bedeutet als das Ende von „The Sinner“. Trotzdem brauchen Zuschauer nicht fürchten, dass der Serie damit ein zufriedenstellendes Ende fehlt. Jede Staffel dreht sich um eine neue Geschichte – allein der Ermittler Harry Ambrose bleibt eine Konstante. So findet auch die 4. Staffel ein rundes Ende. (fk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.