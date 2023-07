„The Umbrella Academy“: 3. Staffel ist fast fertig abgedreht – wann erscheint sie auf Netflix?

Eine Schar Superhelden muss das Ende der Welt verhindern: „The Umbrella Academy“ hat viele Netflix-User in den Bann gezogen. Wann geht die Serie weiter?

Nicht schwangere Frauen bringen mysteriöserweise 43 Kinder zur Welt – und das auch noch gleichzeitig. Schnell stellt sich heraus, dass die Kinder über besondere Fähigkeiten verfügen. Sieben von ihnen – die sogenannten Hargreeves-Geschwister – werden vom exzentrischen Sir Reginald Hargeaves aufgenommen, der sie zu Superhelden ausbildet. Mit Hargreaves Tod ist der Zeitpunkt gekommen, ab dem die Geschwister auf sich gestellt sind – und sich mit dem Ende der Welt konfrontiert sehen.

Dem Schauspieler Elliot Page zufolge, der die Hauptfigur Vanya Hargreeves verkörpert, sind die Dreharbeiten zu Staffel drei von „The Umbrella Academy“ fast abgeschlossen. Die Serie, die auf der gleichnamigen Comicserie basiert, feierte 2019 ihre Premiere auf der der Streaming-Plattform Netflix. Die zweite Staffel erschien im Juli 2020 und lockte wieder viele Netflix-User vor die Bildschirme. Was bisher zur dritten Staffel bekannt ist, klingt vielversprechend. So soll sie dem Portal screenrant.com zufolge von den Folgen des Eingriffs der Hargreeves in die Zeitlinie handeln. Auch Hinweise auf Abschiede, Apokalypsen, Hochzeiten und ein Familiendrama in der neuen Staffel schüren die Neugier von Fans.

Elliot Page (Mitte) verkörpert in der Serie „The Umbrella Academy“ eine der Hauptfiguren. © Netflix via www.imago-images.de

Erscheint die dritte Staffel „The Umbrella Academy“ bereits im Winter 2021?

Wann Staffel drei von „The Umbrella Academy“ auf Netflix startet, ist bislang noch nicht bekannt. Falls die Dreharbeiten aber tatsächlich zeitnah abgeschlossen werden können, könnte es bereits im Winter 2021 soweit sein, wie das Portal Vodafone mutmaßt. Spätestens aber im Frühjahr 2022 rechnen wir mit dem Start der dritten Staffel, heißt es weiter vonseiten Vodafone.

Dass die Dreharbeiten für die dritte Staffel der „Umbrella Academy“ kurz vor dem Abschluss stehen, hat Vanya Hargreeves-Darsteller Elliot Page auf seinem Instagram-Kanal deutlich gemacht. „... almost done S3“ schreibt er unter ein Selfie und fügt einen Regenschirm-Emoji hinzu. Übersetzt heißt das soviel wie „Staffel drei der Serie ist fast abgedreht“. (jg)

