The Umbrella Academy: Netflix spendiert nur wenige Episoden für die vierte Staffel

The Umbrella Academy erhält eine kurze Abschiedsrunde. © Netflix

The Umbrella Academy kehrt vielleicht im kommenden Jahr schon mit der vierten und letzten Staffel zurück zum Streamingdienst Netflix. Dann aber mit einem recht kurzen Abschiedskapitel. Wie viele Episoden wird es diesmal geben?

„The Umbrella Academy“ gehört zu den beliebtesten Formaten, die der Streamingdienst Netflix (hier die neuen Filme und Serien 2023) zu bieten hat. Eine vierte (und letzte) Staffel ist bereits sicher. Doch nun gibt es dazu eine kleine Hiobsbotschaft, denn Showrunner Steve Blackman hat via Twitter verraten, dass es ein eher kurzes Vergnügen sein wird, wenn man sich von den Hargreeves verabschiedet. Nur sechs - wenn auch durchaus erstaunliche - Episoden soll es diesmal geben.

Im November hatte der Hauptkreative der Comic-Adaption das Cover des Drehbuchs bei Instagram gezeigt. Die Episode wird „The Unbearable Tragedy of Getting What You Want.“ heißen. Was sonst noch über die Finalstaffel bekannt ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)