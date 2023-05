The Walking Dead - Daryl Dixon: Drehstart-Video zum Ableger mit Norman Reedus

Norman Reedus in „The Walking Dead“ © AMC

In „The Walking Dead: Daryl Dixon“ gibt es den ersten längeren Abstecher des Survival-Horror-Franchise nach Europa. Denn in Frankreich muss der von Norman Reedus gespielte Überlebende wohl ganz von vorn beginnen.

Vor dem Start von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bleiben viele Fragen weiterhin unbeantwortet. Etwa wie Daryl (Norman Reedus) aus Alexandria, Georgia eigentlich nach Frankreich kommt, wie genau er sich dort verständigen wird und noch einiges mehr. Bei Instagram wurde zum Drehstart des Europa-Ablegers von „The Walking Dead“ ein ganz kurzer Teaser veröffentlicht, der Reedus in unbekanntem Terrain zeigt.

So beschreibt AMC die neue Serie: Daryl wird an der Küste Frankreichs an Land gespült und weiß nicht wie oder warum er dort gelandet ist. Im Verlauf der Serie unternehmen die Zuschauer eine gemeinsame Reise durch das zerbrochene, aber kampfbereite Frankreich mit ihm, während er nach einem Weg nach Hause sucht. Seine neuen Bekanntschaften machen seinen Masterplan etwas komplizierter als gedacht. Das Teaser-Video finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)