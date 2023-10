The Walking Dead - Daryl Dixon: Teaser zur 2. Staffel rund um Carol

Von: Adam Arndt

Melissa McBride als Carol in der Serie „The Walking Dead: Daryl Dixon“ © AMC

In den USA ist die erste Staffel von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ bereits gelaufen. Da die Dreharbeiten für die zweite Staffel schon in Europa begonnen haben, gibt es zu „The Book of Carol“ auch schon einen Teaser-Trailer zu bestaunen.

Beim US-Kabelsender AMC sind die ersten sechs Folgen von „The Walking Dead: Daryl Dixon“ mit Norman Reedus in der Hauptrolle, die die Debütstaffel ausmachen, bereits komplett gelaufen. In Deutschland wird die Zombieserie, die sich in Frankreich abspielt, in naher Zukunft beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen sein.

Eine zweite Staffel ist der Produktion schon sicher und sogar bereits in der Mache, weil es dafür eine Sondergenehmigung der Gewerkschaft SAG-AFTRA gibt. In dieser wird dann auch Melissa McBride aka Carol wieder kräftig mitmischen, die Daryl seit den Anfängen der Zombiemutterserie „The Walking Dead“ kennt. Den Trailer zu Carol in „The Walking Dead: Daryl Dixon“ sehen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)