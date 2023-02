The Walking Dead - Dead City: Teaser-Video zur Spin-off-Serie

Szenenfoto aus der Serie The Walking Dead - Dead City © AMC

Im Juni soll die nächste Serie aus dem The-Walking-Dead-Franchise an den Start gehen. Gemeint ist der Ableger rund um Maggie und Negan, der den Titel The Walking Dead: Dead City trägt. Hier ist ein neuer Teaser-Trailer mit frischen Spoilern zur Prämisse.

„The Walking Dead: Dead City“ soll bald die übriggebliebenen Fans von „The Walking Dead“ bei AMC unterhalten oder reaktivieren. Ein neuer Teaser-Trailer zeigt nach der Veröffentlichung der Fotos nun mehr zur Motivation, die Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) nach New York City verschlägt. Was vielfach spekuliert wurde, ist wahr, denn Hershel Jr., der nun um einiges älter ist, wurde entführt und Maggie meint, dass Negan ein Schlüssel sei, um ihn zurückzuholen...

Den Schurken gibt Željko Ivanek („Heroes“, „24“), der eine Figur namens The Croat spielt. Außerdem fallen Walker aus dem Himmel. Zudem wurde mit Juni der Startmonat für den US-Sender AMC festgelegt, wann der Ableger nach Deutschland übersiedelt ist aktuell offen. Weitere Informationen zur neuen TWD-Serie und den Trailer finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)