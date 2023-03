The Walking Dead - Dead City: Wann startet das Spin-off mit Jeffrey Dean Morgan?

Teilen

The Walking Dead: Dead City © AMC

Wann geht es für Maggie und Negan nach New York? AMC hat mit einem neuen Teaser den Starttermin zur geplanten Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City enthüllt. In dem kurzen Vorschauvideo regnet es Walker vom Himmel..

Am Sonntag, den 18. Juni präsentiert der US-Kabelsender AMC den Serienstart von „The Walking Dead: Dead City“, eines von vielen Spin-off-Formate zur langlebigen Zombieserie „The Walking Dead“, die sich letztes Jahr in den Ruhestand verabschiedet hat. Im Mittelpunkt des Sechsteilers, der ursprünglich unter dem Arbeitstitel „Isle of the Dead“ entwickelt worden war, stehen die Figuren Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die es nach Manhattan zieht.

Verkündet wurde der offizielle Starttermin am Wochenende im Rahmen der WonderCon in Anaheim. Dazu wurde auch ein 15-sekündiger Teaser veröffentlicht, in dem sich Negan wundert, dass die Walker in New York mittlerweile schon vom Himmel regnen. Ebenfalls in einer zentralen Rolle auftreten wird Gaius Charles, der zuvor zum Beispiel an „Friday Night Lights“ oder „Grey‘s Anatomy“ mitgewirkt hat. Weitere Infos zur neuen TWD-Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)