„The Walking Dead“: Wann erscheint die 11. Staffel auf Netflix?

Von: Sophia Adams

Netflix bietet jetzt zehn Staffeln von „The Walking Dead“ an. © Eli Ade/AMC/imago-images

Netflix stellt nun fast alle Staffeln von „The Walking Dead“ zur Verfügung. Es fehlt nur noch die 11. Season. Wann wird sie verfügbar sein?

Endlich kommen auch die Netflix-Nutzer in den Genuss der 10. Staffel von „The Walking Dead“. Seit Juni 2021 gibt es alle Episoden samt der sechs Bonusfolgen* auf der Plattform. Das US-Publikum kam bereits im Herbst 2019 in den Genuss der Season. Allerdings sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass sich die Ausstrahlung des Finales um mehrere Monate verzögerte. Am Ende lief die letzte Episode der Staffel erst im April 2021.

Wird sich deshalb auch die Veröffentlichung der 11. Season verschieben? Nein, im Gegenteil: In den USA läuft das große Finale des Zombiespektakels sogar früher als gedacht. Für die deutschen Netflix-Nutzer könnte das ein Vorteil sein.

„The Walking Dead“: Wann erscheint die 11. Staffel auf Netflix?

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wann die 11. Staffel in Amerika erscheint. Tatsächlich gibt es schon einen konkreten Termin: Am 22. August 2021 geht es los. Voraussichtlich soll die Staffel satte 24 Folgen umfassen. Da sie im Fernsehen wöchentlich ausgestrahlt wird, können die Fans im Frühjahr 2022 mit dem großen Finale rechnen. Normalerweise kommt es ab der Hälfte der Staffel nämlich zu einem sogenannten „Mid-season finale“. Die Ausstrahlung pausiert also für mehrere Wochen und geht etwas später weiter.

Und wann startet die 11. Staffel auf Netflix? Zeitgleich zur US-Veröffentlichung wird der Streamingdienst sie nicht anbieten. Netflix-Nutzer sollten deshalb erst Mitte oder Ende 2022 mit dem großen Finale rechnen.

„The Walking Dead“: Serie ist auf vielen weiteren Streamingdiensten verfügbar

Wer die 11. Staffel ohne größere Verzögerungen sehen möchte, sollte auf Sky vorbeischauen. Dort werden die Folgen beinahe zeitgleich zur US-Premiere angeboten. Auch die Streamingdienste Amazon Prime Video, Joyn und Disney+ haben die 10. Staffel wesentlich früher zur Verfügung gestellt als Netflix. Möglicherweise schlagen sie auch in Bezug auf die kommende 11. Season schneller zu, weshalb es sich lohnt, die drei Plattformen im Auge zu behalten.

