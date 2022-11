The Walking Dead: So endet die Zombieserie

Mit Rest in Peace aka Ruhe in Frieden endet „The Walking Dead“ nach elf Staffeln endgültig. Was hat sich im großen und extralangen Staffelfinale zugetragen und wie ist das gelungen? Und wie weicht die Serie von den Comics ab?

193 Comicausgaben, 177 Folgen und zahlreiche Spin-offs hat „The Walking Dead“ nach elf Staffeln (bisher) hervorgebracht. Zu einem Zeitpunkt zwischen Staffel fünf und sieben war das Survival-Horrorformat womöglich die erfolgreichste Serie der Welt, doch kein Hype hält ewig und irgendwann sank das Zuschauerinteresse deutlich in den Einschaltquoten.

Nun ist das Serienfinale „Ruhe in Frieden“ aka „Rest in Peace“ (11x24) da und es bringt alles mit, was das Fanherz glücklich macht oder in Anspannung versetzt. Man könnte sagen, dass das ein ziemlich rundes Finale ist, zumindest, wenn man die Serie und die Figuren eh mochte. Einige Elemente der finalen Hefte der Comic-Vorlage sind dabei, doch ein großer Zeitsprung wurde wohl wegen der geplanten Ableger ausgelassen... Wie das Finale ausgeht und was genau anders ist als in den Comics, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)