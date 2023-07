The Walking Dead: Wo und wann feiern die Spin-off-Serien ihre Deutschlandpremiere?

Von: Adam Arndt

Teilen

Die Spin-off-Serie „The Walking Dead: Dead City“ mit Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohan © AMC

Bisher war offen, wo die drei „The Walking Dead“-Ableger „The Walking Dead: Dead City“, „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und „The Walking Dead: Rick and Michonne“ in Deutschland landen werden. Nun steht fest, dass MagentaTV zur Heimat der Survival-Horror-Serien wird.

Es war längere Zeit unklar, wo die neuen Serien aus dem „The Walking Dead“-Franchise in Deutschland unterkommen werden. Einen ersten Hinweis gab es bereits als „Tales of the Walking Dead“ bei MagentaTV Premiere feierte. Nun kündigte der Streamingdienst der deutschen Telekom an, dass auch „The Walking Dead: Dead City“, „The Walking Dead: Daryl Dixon“ und „The Walking Dead: Rick and Michonne“ dort Deutschlandpremiere feiern werden.

„The Walking Dead: Dead City“: Darum geht es in der neuen Zombieserie

Im Mittelpunkt des der sechsteiligen Debütstaffel, die ursprünglich unter dem Arbeitstitel „Isle of the Dead“ entwickelt worden war, stehen die Figuren Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), die es nach Manhattan zieht.

Denn Maggie braucht die Hilfe von dem Mann, der einst ihren Ehemann Glenn (Steven Yenn) brutal vor den Augen ihrer Gefährten umgebracht hatte. Maggies Sohn Hershel Jr. (Logan Kim), der nun um einiges älter ist, wurde entführt und Maggie meint, dass Negan die passende Person sei, um ihn zurückzuholen... Den Schurken gibt Željko Ivanek („Heroes“, „24“, „Homicide: Life on the Street“), der eine Figur namens The Croat spielt. Wann diese und die beiden anderen TWD-Serien in Deutschland anlaufen sollen, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)