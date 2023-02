The White Lotus: Wo wird die dritte Staffel 3 spielen?

The White Lotus © HBO

Einer der Produzenten von The White Lotus hat bei der Berlinale den Handlungsort der dritten Staffel der HBO-Dramedy enthüllt. Auch wurde ein mögliches Casting zur jüngsten Season verraten, das nicht zustande kam.

Erst Hawaii, dann Sizilien und bald tatsächlich Asien. Was lange spekuliert wurde, steht nun so gut wie fest. Denn bei der Berlinale hat David Bernad, einer der Produzenten von „The White Lotus“, verraten, dass die dritte Staffel (die vergangenen November offiziell bestellt wurde) Richtung Osten weiterzieht. Wenn wieder ein trendy Inselsetting anvisiert wird, käme beispielsweise Bali in Frage. Doch ganz genau steht der Handlungsort noch nicht fest, lediglich der Kontinent.

Bernad sprach darüber, dass er und der Serienschöpfer Mike White diesen Plan schon lange gehabt hätten: „Wir haben immer wieder versucht, in Asien zu drehen. Hoffentlich wird die dritte Season nun unsere Chance, dass es endlich klappt.“ Auch über die Entscheidung für Sizilien sprach der Produzent: „Wir haben nach einem Land in Europa gesucht, das uns finanzielle Vorteile bieten würde. ‚Knives Out‘ war bereits in Griechenland, also blieben für uns noch Frankreich und Italien übrig.“ Die Hawaii-Staffel wurde damals unter strengsten Pandemie-Bedingungen in Maui produziert, weshalb sich die Szenen weitestgehend auf die isolierte Hotelanlage konzentrierten .Weitere Informationen zu der kommenden Staffel, die der Produzent verriet, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)