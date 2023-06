The Winchesters: Rettungsversuche nach Absetzung gescheitert

Teilen

Szenenbild aus „The Winchesters“ © The CW

Das „Supernatural“-Prequel „The Winchesters“ hat sein Schicksal akzeptiert: Alle Rettungsversuche nach der Absetzung bei den Upfronts sind gescheitert. Jensen Ackles und der Showrunner äußerten sich bereits dazu.

„The Winchesters“ war eine der vielen Serien, die bei den Upfronts im Mai vom kleinen Network The CW, das sich große Veränderungen vorgenommen hat, abgesetzt wurden (wir berichteten). Produzent Jensen Ackles, der das „Supernatural“-Prequel mit seiner Frau Danneel und anderen auf die Beine stellte, versprach umgehend nach der schlechten Nachricht, eine neue Heimat für die Serie zu suchen. Doch inzwischen werden die Rettungsversuche laut TVLine als gescheitert angesehen.

Ackles beendet die #SaveTheWinchesters-Kampagne bei Twitter wie folgt: „Vielen Dank an alle, die diese Geschichte gesehen, verfolgt und unterstützt haben. Und an alle, die diese Show zum Leben erweckt haben... Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir alle zusammen geschafft haben. Doch wie man eben sagt: Timing ist alles. Eine massive Senderumstellung gepaart mit einem Autorenstreik... Naja, das ist ein unglücklicher Zeitpunkt. Schlaf gut, @WinchestersOnCW... Vielleicht sehen wir uns wieder, irgendwann in Zukunft.“ Betende Emoji-Händen stehen am Ende seines Tweets. Weitere Hintergrundinfos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)