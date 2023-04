The Witcher: Wann kommt die dritte Staffel zu Netflix?

Teilen

Henry Cavill in einem Szenenfoto aus der dritten Staffel von „The Witcher“ © Netflix

Die Serie „The Witcher“ soll im Sommer bei Netflix wieder für Unterhaltung sorgen. Die dritten Season wird diesmal im Juni und Juli in zwei Teilen respektive Volumes präsentiert. Dazu gibt es jetzt einen Teaser-Trailer und ein Poster. Wie geht es weiter mit Geralt, Yennefer und Co?

Premiere bei „The Witcher“, denn die Fantasy-Romanadaption wird in der dritten Staffel zum ersten Mal zweigeteilt von Netflix präsentiert. Demnach gibt es ab dem 29. Juni die ersten fünf Episoden zu streamen und die restlichen drei ab dem 27. Juli. Somit hat man gleich in zwei Quartalen Witcher-Inhalte, was den Zahlen des Streamingmarktführers helfen sollte. Schließlich ist die Fantasysaga bisher eines der beliebtesten Formate und darüber hinaus die Abschiedsstaffel von Henry Cavill in der Hauptrolle des Geralt.

Zur neuen Runde der Romanadaption des Werkes des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski wurden nun ein erster Teaser-Trailer, ein Poster, einige Vorschaubilder und natürlich auch neue inhaltliche Infos herausgegeben. Ab der vierten Season, die schon bestellt wurde, übernimmt dann Liam Hemsworth als Hexer. Mehr Infos und ein Trailervideo zur dritten Staffel finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)