Wann kommt die sechste Staffel von „This Is Us“ auf Amazon Prime Video?

Seit Ende Januar läuft die fünfte Staffel – wann kann man mit der sechsten Staffel von „This Is Us“ auf Amazon Prime Video rechnen?

Die Serie „This Is Us“ handelt von Kate, Kevin und Randall, die alle am selben Tag geboren wurden. Während Kate und Kevin Geschwister von ursprünglich Drillingen sind – das dritte Baby hat leider nicht überlebt – adoptierten die Eltern der beiden Randall, der am selben Tag das Licht der Welt erblickte und vor einer Feuerwache ausgesetzt wurde. Das Pearsons-Trio wurde also nun wieder komplett.

This Is Us springt zwischen verschiedenen Zeiten – der Kindheit, der Jugend und der Jetztzeit hin und her, wobei die Geschwister in Los Angeles und New York City leben.

Wann kommt Staffel sechs von „This Is Us“ zu Amazon Prime Video?

Seit dem 27. Januar können deutsche Fans der Serie die fünfte Staffel von „This Is Us“ auf Amazon Prime Video sehen. Zugleich stellt sich die Frage: Wird es mit einer sechsten Staffel weitergehen? Und wenn ja, wann? Die gute Nachricht: Ja es wird eine sechste Staffel geben, die schlechte: die sechste wird gleichzeitig die letzte Staffel von „This Is Us“ sein.

Seit Anfang Januar laufen die neuen Folgen in den USA. Normalerweise gibt es die neue Staffel erfahrungsgemäß ein Jahr später in Deutschland auf Amazon Prime Video zu sehen. Für Prime-Kundinnen und -Kunden wird die sechste Staffel also ab Januar 2023 kostenlos verfügbar sein. Wer die Staffel vorab sehen möchte, muss sie sich kaufen.

