„Game of Thrones“ mit epischem Trailer zurück: So düster wird „House of the Dragon“

Von: Anne Tessin

Der legendäre Eiserne Thron ist auch in „House of the Dragon“ heiß umkämpft. © DominicxByrne/Imago

Das Warten ist fast zu Ende, aber hat es sich gelohnt? Unser Trip zurück in den „Game of Thrones“-Kosmos wird finster, wie der Trailer von „House of the Dragon“ zeigt.

Am 20. Mai 2019 ging eine Ära zu Ende. Die letzte Folge der 8. Staffel von „Game of Thrones“ spaltete die Fangemeinde der Fantasy-Serie wie schon die gesamte letzte Staffel und trotzdem blieb eine Leere zurück. Drei Jahre später wird die Kultserie nun mit „House of the Dragon“ fortgesetzt, allerdings gibt es kein Wiedersehen mit Jon Schnee, Daenerys Targaryen oder Tyrion Lannister.

Serie House of the Dragon Startdatum USA: 21. August 2022 auf HBO Startdatum Deutschland: 22. August 2022 auf Sky Staffeln: 1 Folgen: 10

House of the Dragon: Fans erwarten blutige Schlachten

Statt der 9. „Game of Thrones“-Staffel kommt dieses Jahr die Spin-off-Serie „House of the Dragon“. Darin erleben wir die Targaryens 200 Jahre vor den Ereignissen in „Game of Thrones“ und es wird erzählt, wie es dazu kommen konnte, dass das mächtige Geschlecht vom Eisernen Thron gestoßen wurde. Wir erinnern uns: Daenerys Targaryen musste sich in „Game of Thrones“ aus dem Exil in Essos unter permanenter Bedrohung zurück nach Westeros kämpfen, um den Eisernen Thron wieder zu besteigen – was spektakulär misslang…

Warum also schlossen sich die anderen Königshäuser Arryn, Baratheon, Graufreud, Lannister, Martell, Stark, Tully gegen die Targaryens zusammen? Im neuen Trailer können Fans nun sehen, dass „Roberts Rebellion“ düstere Zeiten vorangingen. Im Tanz der Drachen bekämpften sich Rhaenyra und Aegon II Targaryen in einem langen und blutigen Bürgerkrieg um die Vorherrschaft in Westeros, dem auch die berühmten Drachen der Familie zum Opfer fallen.

Games of Thrones Prequel kommt im August: Neuer Trailer von „House of the Dragon“

Der „House of the Dragon“-Cast

Rolle Schauspieler/Schauspielerin Prinz Daemon Targaryen Matt Smith Prinzessin Rhaenyra Targaryen Emma D'Arcy, Milly Alcock König Viserys Targaryen Paddy Considine Alicent Hightower Olivia Cooke, Emily Carey Prinzessin Rhaenys Velaryon Eve Best

Wer streamt „House of the Dragon“: Starttermin

In Deutschland startet „House of the Dragon“ am 22. August 2022 bei Sky. Die erste Staffel wird 10 Episoden umfassen. Ob das Spin-Off an den phänomenalen Erfolg von „Game of Thrones“ anknüpfen kann, wird sich dann zeigen. Der Trailer macht zumindest Hoffnung. (ante)