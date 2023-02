US-Kabelsender Showtime bekommt einen neuen Namen

Die aktuellen Logos der Marken © Paramount/Showtime

Die amerikanische Sendermarke Showtime soll in Zukunft in den Hintergrund treten. Die übergeordnete Instanz Paramount will ab März einen neuen Namen etablieren, der vielen jedoch ein bisschen sperrig erscheint. Auch eine weitere Entscheidung sorgt für Verwunderung und Frustration.

Showtime und Paramount+ sollen enger zusammenrücken. Zum Ausdruck gebracht wird das nun zunächst mal namentlich, indem Showtime in Paramount+ With Showtime umgetauft wird. Die Marke „Paramount“ steht dadurch demonstrativ vorne, doch auch vom „Showtime“ will man sich offenbar nicht trennen - was durchaus überraschend scheint, zumal es vergangenen Herbst noch so aussah, dass der seit fast 50 Jahren sendende Kabelkanal vollständig im noch jungen Streamingservice (einst noch bekannt als CBS All Access) aufgehen könnte.

Den neuen Namen „Paramount+ With Showtime“ trägt laut Paramount-Präsident Bob Bakish in Zukunft aber nicht nur Showtime, sondern auch die Premiumversion des VOD-Angebots. Diese solle dann sowohl Zugang zu den aktuellen Showtime-Serien (wie „Billions“, „Yellowjackets“ oder „The Chi“) als auch zu den Streaming-Produktionen („1923“, „Tulsa King“ und Co.) gewähren. Preislich soll sich bei den Angeboten erstmal nichts ändern. Weitere Informationen zur Veränderung lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)