Der Untergang des Hauses Usher: Kritik der Auftaktepisode der neuen Netflix-Serie

Von: Bjarne Bock

Bruce Greenwood (m.) in der Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ © Netflix

Der Horrorfürst Mike Flanagan läutet den Spooktober mit seiner fantastischen neuen Netflix-Miniserie „The Fall of the House of Usher“ ein. Besonders „Succession“-Fans dürften von der Hommage an Edgar Allan Poe begeistert sein.

Die Serien von Mike Flanagan sind immer dann am besten, wenn sie Gothic-Literatur mit Familiendrama zusammenbringen. Das war die Erfolgsformel bei „Spuk in Hill House“ (2018) und bei „Midnight Mass“ (2021). Bei „Gänsehaut um Mitternacht“, Flanagans jüngstem Netflix-Original, das vor fast genau einem Jahr erschien, fehlte was von dem, was sich bewährt hatte. Doch nun meldet sich der Horrorfürst - zu dessen Bewunderern auch Genrekönige wie Stephen King und William Friedkin zählen oder zählten - mit dem Achtteiler „Der Untergang des Hauses Usher“ (im Original „The Fall of the House of Usher“) womöglich besser denn je zurück.

Inspiriert wurde die Miniserie von verschiedenen Werken des Schriftstellers Edgar Allan Poe. Der Titel der einstündigen Auftaktepisode, Mitternacht, von Gram umschattet, ist ein Zitat aus Poes vielleicht berühmtesten Gedicht, „Der Rabe“. Flanagan schrieb bei fast allen Folgen am Drehbuch mit und führte auch Regie. Und wie üblich hat er wieder sein Stamm-Ensemble zum Großteil vor die Kamera gekriegt.

