Vorfreude 2023: Neue Serien, auf die man sich freuen kann - Teil 2

Während es für manche Serienneuheiten 2023 schon feste Starttermine gibt, bleiben andere noch in der Schwebe. Die vielversprechendsten Formate, die dieses Jahr (hoffentlich) Premiere feiern, gibt es in Teil zwei zu lesen.

Das neue Serienjahr 2023 hat auch viele neue Titel größerer Franchise zu bieten, darunter natürlich Marvel, „Star Wars“ und auch „The Walking Dead“. Selbst vom Amazon-Erfolg von „The Boys“ gibt es einen Ableger, der auf uns zukommt. Ansonsten versucht HBO mit Stars wie „The Weeknd“ und Lily-Rose Depp zu punkten, während das „Game of Thrones“-Duo David Benioff und D. B. Weiss bei Netflix ein faszinierendes Sci-Fi-Format auf die Bildschirme bringt. Wobei auch FX eine Art „GoT“ für Samurai-Fans verspricht. Und dann gibt es noch eine Apple-Eventserie von Steven Spielberg und Tom Hanks.

Bei einigen der Projekte, die im zweiten Teil dieser Vorfreuden-Fotostrecke vorgestellt werden, weiß man noch nicht genau, ob die Premiere 2023 wirklich hinhaut. Konkrete Starttermine gibt es diesmal für keines der Formate, wobei in manchen Fällen sogar schon erste Vorschauvideos vorliegen. In Teil eins dieser Fotostrecke finden sich Projekte mit festem Startdatum.

The Walking Dead: Dead City

Wahrscheinlich im April übernimmt das Spin-off „The Walking Dead: Dead City" die Fackel der kürzlich geendeten Mutterserie. Im Zentrum stehen nun Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan), die in die einstige Millionenmetropole New York umsiedeln. Sechs Episoden sind zunächst geplant. Kann der Kulissenwechsel das mehrfach totgesagte Zombie-Franchise des US-Kabelsenders AMC wiederbeleben? Gaius Charles, Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleo, Trey Santiago-Hudson und Charlie Solis sind auch mit von der Partie. Als Showrunner trägt diesmal Eli Jorne die Verantwortung, der neben „TWD" zuvor auch an Son of Zorn und Wilfred beteiligt war.