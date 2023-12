Fear the Walking Dead: Keine 9. Staffel für die Zombieserie

Fear the Walking Dead © AMC

Nach der Mutterserie The Walking Dead wird nun auch der langlebigste Ableger Fear the Walking Dead bald enden. Die achte Staffel ist das Finale für Morgan, Madison und Co. Zwölf letzte Folgen stehen bald schon an. Diese werden wie gewohnt zweigeteilt.

Die Survival-Horror-Serie „Fear the Walking Dead“ geht mit der kommenden achten Staffel in ihre Abschlussstaffel, wie nun verkündet wurde (Welche weiteren The-Walking-Dead-Spin-offs es gibt hier). Statt der üblichen 16 Folgen, gibt es diesmal nur derer zwölf, die allerdings wieder in zwei Blöcken ausgestrahlt werden. Die ersten sechs gibt es ab Sonntag, den 14. Mai bei AMC zu sehen, der Rest kommt dann im Verlauf des Jahres. In Deutschland zeigt Amazon Prime Video die Deutschlandpremiere zeitnah am Montag nach der US-Premiere. RTLZWEI hat die Rechte für die zeitverzögerte Free-TV-Premiere. Hier lief im November aber erst die fünfte Runde an. Worum es in der Finalstaffel geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)