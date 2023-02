Wann erscheint LOL 4? Teilnehmer der neuen Staffel auf Prime Video stehen fest

Von: Philipp Mosthaf

Die mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Show in sechs Teilen soll im April beim Amazon-Dienst Prime Video verfügbar werden. © Amazon

„LOL: Last One Laughing“ hat die Teilnehmer der vierten Staffel bekannt gegeben. Dabei sind wieder etliche Stars und altbekannte Gesichter. Wann erscheint LOL 4?

Wenn sich fast ein Dutzend Promis in einem Raum versammeln, sechs Stunden nicht lachen dürfen und dabei am Rande des Wahnsinns taumeln, dann kann es sich nur um „LOL: Last One Laughing“ handeln. Die Amazon-Prime-Show mit Fernsehstar Michael „Bully“ Herbig hat die Herzen der deutschen TV-Zuschauer im Sturm erobert. So räumte die erste LOL-Staffel nicht nur den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Comedyshow“ ab, die Premiere stellte zugleich einen neuen Rekord mit den meisten Streamingaufrufen bei Amazon Prime Video auf. Auch die LOL-Staffeln 2 und 3 sorgten für starke Streamingquoten. So war es kein Wunder, dass LOL im Jahr 2023 mit der vierten Staffel an den Start geht.

Jetzt stehen auch die zehn Promis fest, die sich in die Hölle von Michael „Bully“ Herbig begeben. Gleich zwei Teilnehmer sind schon zum dritten Mal dabei.

LOL: die Teilnehmer der 4. Staffel

Joko Winterscheidt

Michael Mittermeier

Elton

Moritz Bleibtreu

Max Giermann (zum dritten Mal dabei)

Kurt Krömer (zum dritten Mal dabei)

Cordula Stratmann

Martina Hill (zum zweiten Mal dabei)

Hazel Brugger (zum zweiten Mal dabei)

Jan van Weyde

Wann startet die 4. Staffel von „LOL: Last One Laughing“?

Auch die neue Staffel besteht aus sechs Teilen und erscheint im April 2023 exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer nicht so lange warten kann, kann sich hier schon mal die Staffeln 1 bis 3 anschauen. Achtung: Suchtgefahr!

Last One Laughing: die bisherigen Gewinner

In den ersten drei Staffeln konnte sich der Gewinner jeweils über einen Scheck über 50.000 Euro freuen. Dieses Preisgeld kommt einem guten Zweck zugute. Wer hat bisher bei LOL gewinnen können?

Staffel Sieger 1 Torsten Sträter 2 Max Giermann 3 Anke Engelke

Um was geht es bei Last One Laughing?

Zehn Promis stellen sich bei LOL ihrer wohl größten Herausforderung: sechs Stunden lang nicht lachen, noch nicht einmal schmunzeln! Bei dieser Anzahl an deutschen Comedystars grenzt es nahezu schon an Folterei. Dabei werden die Teilnehmer rund um die Uhr von zahlreichen Kameras bewacht. Michael „Bully“ Herbig sitzt erneut im Kontrollraum und überwacht die Stars auf seinen Monitoren. Dem TV-Star entgeht dabei nichts.

Jeder Promi hat zwei Leben. Wer sich zu einem Lacher oder einem Grinsen hinreißen lässt, verliert ein Leben. Sind beide aufgebraucht, ist LOL für den- oder diejenigen zu Ende. Und die Stars lassen sich hierbei einiges einfallen, um die anderen Teilnehmer zum Lachen zu bringen. Ob schmutzige Witze, Furz-Imitationen oder Parodien – bei LOL gibt es keine Grenzen. Und so können die Zuschauer auf Prime Video genüsslich zuschauen, wie sich die Stars gegenseitig auf die Schippe nehmen, um nach spätestens sechs Stunden die Siegertrophäe entgegennehmen zu können. Doch bis dahin ist es ein langer und steiniger Weg ...