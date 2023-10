Wann kommt das Jubiläumsspecial zu Doctor Who nach Deutschland?

Von: Mario Giglio

Endlich gibt es einen konkreten Termin für das dreiteilige Jubiläumsspecial der Serie „Doctor Who“, das von Ende November bis Anfang Dezember zu BBC One kommt. International und auch hierzulande ist die Trilogie zum 60. Geburtstag parallel bei Disney+ streambar.

Showrunner Russell T Davies, der „Doctor Who“ im Jahr 2005 nach der langen Sendepause zurückbrachte, ist erneut der Chef-Autor der britischen Sci-Fi-Serie. Sein erster Streich ist das dreiteilige Jubiläumsspecial zum 60. Geburtstag des Formats, für das er ein paar prominente Gesichter in der TARDIS wiedervereint.

Los geht es am 25. November mit der Folge „The Star Beast“ (Regie: Rachel Talalay), gefolgt von „Wild Blue Yonder“ (Regie: Tom Kingsley) am 2. Dezember und „The Giggle“ (Regie: Chanya Button) am 9. Dezember.

Das Special geht allerdings nicht nur bei BBC One im britischen Fernsehen an den Start, sondern parallel beim Streamingdienst Disney+ in internationalen Gefilden, in welchen die Serie ab sofort beheimatet ist. Auch die Abenteuer des kommenden Doctors werden nächstes Jahr dort zu sehen sein...

