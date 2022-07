„The Walking Dead“ Staffel 11: Kehrt Rick Grimes in Folge 17 zurück?

Von: Janine Napirca

Wann das Serienfinale von „The Walking Dead“ auf Disney Plus und ProSieben voraussichtlich zu sehen sein wird und ob Rick Grimes dabei ist, lesen Sie hier.

Mit dem ersten und zweiten Teil der elften Staffel von „The Walking Dead“ haben die Macher ordentlich vorgelegt. Wie sie das im dritten und letzten Teil, also im Serienfinale, das auf Disney Plus und ProSieben ausgestrahlt werden wird, noch toppen wollen – vielleicht mit einer Rückkehr von „The Walking Dead“-Star der ersten Stunde Rick Grimes alias Andrew Lincoln?

Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr von Rick Grimes zu „The Walking Dead“ im Serienfinale in Staffel 11?

Die Gerüchte, dass Rick Grimes alias Andrew Lincoln im dritten Teil der letzten Staffel „The Walking Dead“ zurückkehren soll, halten sich wacker. Vor knapp zwölf Jahren begann das Abenteuer „The Walking Dead“ mit Rick. Fans der Zombie-Serie haben mit ihrem Helden gefeiert, mitgefiebert und gelitten – und sich zugegebenermaßen auch ab und an vor ihm gefürchtet.

In der fünften Folge der neunten Staffel von „The Walking Dead“ traf die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch ein herber Schlag: Rick opferte sich für seine Freunde und Familie und brachte die Brücke, auf der er sich befand, zum Explodieren.

Viele Fans sehnen der Rückkehr von „The Walking Dead“-Urgestein Rick Grimes alias Andrew Lincoln entgegen. © Jackson Lee Davis/Amc via www.imago-images.de

Doch er hat überlebt, wie man in einer der letzten Sequenzen der Folge sehen kann wird er in einem Hubschrauber vom Civic Republic Militär abtransportiert. Seitdem hoffen „The Walking Dead“-Fans sehnsüchtig auf eine Wiederkehr des Urgesteins. Wann wäre dafür ein besserer Zeitpunkt, wenn nicht in den letzten Folgen des großen „The Walking Dead“-Finales? Welche Serie besser als „Game of Thrones“ und „Breaking Bad“ sein soll, erfahren Sie hier.

Wie geht es in Folge 17 der elften Staffel von „The Walking Dead“ auf Disney Plus und ProSieben weiter?

Die Hoffnungen der „The Walking Dead“-Fans sind alles andere als unbegründet, denn einem Bericht von Moviepilot.de zufolge sollen Bilder von Darsteller Andrew Lincoln nahe des Drehorts aufgetaucht sein und auch Showrunnerin Angela Kang deutete an, es würde im Finale von „The Walking Dead“ einige Überraschungen geben.

Ob Rick Grimes im finalen Kampf gegen den Commonwealth seinen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern tatkräftig zur Seite stehen oder sich gar auf die böse Seite gegen Sie stellen wird? Das wird bis zur Ausstrahlung der neuen „The Walking Dead“-Folgen wohl ein Geheimnis bleiben.

Wann kommt Folge 17 von „The Walking Dead“ Staffel 11?

Wann der dritte Teil der elften Staffel von „The Walking Dead“ auf Disney Plus und ProSieben erscheinen wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Nach dem Ende des ersten Teils der finalen Staffel mussten Disney Plus-Abonnenten und -Abonnentinnen ungefähr fünf Monate auf den zweiten Teil der elften Staffel „The Walking Dead“ warten. Wer sich ein wenig die Zeit vertreiben will, sollte durch die Neuerscheinungen im Juli 2022 auf Disney Plus stöbern. Auch Netflix hat sein Programm im Juli 2022 erweitert und bei Amazon Prime Video warten ebenfalls ein paar neue Film- und Serien-Highlights auf Sie.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Folge 17 von „The Walking Dead“ Staffel 11 kommt, allerdings könnte es erneut fünf Monate dauern. Denn es wurde bereits verkündet, dass der dritte und letzte Teil der elften Staffel „The Walking Dead“ im Herbst 2022 erscheinen soll. (jn)