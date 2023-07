Wann geht es mit NCIS in Deutschland weiter?

Von: Adam Arndt

Teilen

Die 20. Staffel von „NCIS“ und die 14. Staffel von „NCIS: Los Angeles“ gehen im August bei Joyn und Sat.1 auf Sendung © CBS

Bei Joyn und Sat.1 gehen im August frische Folgen der beiden US-Krimiserien „NCIS“ und „NCIS: Los Angeles“ auf Sendung. Es handelt sich um Episoden aus der 20 respektive 14. Staffel.

Fans von US-Krimiserien können diese seit Jahren im Programm des Senders Sat.1 finden, denn dort läuft der Krimi-Dienstag zur besten Sendezeit. Nun steht fest, wann es mit den Dauerbrennern „NCIS“ sowie dem Ableger aus Kalifornien „NCIS: Los Angeles“ weitergeht.

Am 15. August stehen bei Joyn und Joyn Plus+ neue Folgen von „NCIS“ an, wo die 20. Staffel fortgeführt wird und von „NCIS: Los Angeles“, wo es mit der 14. und zugleich letzten Staffel losgeht. Wöchentlich gibt es dann neue Episoden. Die Free-TV-Premieren besagter Episoden finden dann ab dem 22. August um 20.15 Uhr bei Sat.1 statt.

Warum kommt es zu den Pausen bei den US-Serien?

Auch in den USA laufen die Serien nicht am Stück durch, sondern meistens in der Zeit von September oder Oktober bis in den Mai, sodass bestenfalls zwischen 22 und 24 Episoden in diesem Zeitraum entstehen. Allerdings sind in diesen Wochen auch Feiertage, Award-Shows, politische Veranstaltungen oder Sportübertragungen, die für Unterbrechungen sorgen. So kommt es dazu, dass die deutschen Free-TV-Sender die Staffeln strecken und dann in mehreren Teilen synchronisieren.

So geht es in der 20. Staffel von „NCIS“ weiter

Weiter geht es mit der achten Episoden der 20. Staffel namens „Schwestern“: Nachdem ein unbekannter Schütze bei einem jährlichen Thanksgiving 5K ein Chaos angerichtet hat, muss das NCIS-Team den Schuldigen schnell finden. Außerdem trifft Kasie (Diona Reasonover) Knight (Katrina Law) zum Thanksgiving-Mittagessen im Haus von Knights Schwester Robin (Lilan Bowden). Die 20. Staffel besteht aus insgesamt 22 Folgen, wobei das dreifach Crossover-Event mit „NCIS: Hawai‘i“ und „NCIS: Los Angeles“ bereits zum passenden Zeitpunkt im Mai gezeigt wurde.

Von „NCIS“ wurde bereits eine 21. Staffel bestellt, die sich wegen des Hollywoodstreiks jedoch auf unbestimmte Zeit verschieben wird. Wie es bei der Schwesternserie „NCIS: Los Angeles“ in der 14. Staffel weitergeht, erfahren Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)