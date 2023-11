Wann wird das Weihnachtsspecial von „Doctor Who“ ausgestrahlt?

Von: Mario Giglio

Während die drei Wochen der „Doctor Who“-Jubiläumstrilogie laufen, hat die BBC das Festtagsspecial mit einem konkreten Datum festgepinnt. Es wird das erste komplette Abenteuer für den neuen Doctor-Darsteller Ncuti Gatwa sein, das hierzulande bei Disney+ zu sehen sein wird.

BBC One hat endlich ein konkretes Datum für das diesjährige Feiertagsspecial von Doctor Who gefunden. Es trägt den Titel The Church on Ruby Road und wird am ersten Weihnachtstag, also dem 25. Dezember 2023, im britischen Fernsehen zu sehen sein. Gleichzeitig müsste es außerhalb des Vereinigten Königreichs und auch in Deutschland bei Disney+ im Stream landen.

Doctor Who: The Church on Ruby Road

Ncuti Gatwa in „Doctor Who“ © BBC One

Der Titel bezieht sich zumindest zum Teil auf die neue Begleiterin Ruby Sunday (Millie Gibson), die zum festen Companion des 15. Doctors wird. Dieser wurde letztes Jahr als Ncuti Gatwa (Sex Education) enthüllt und war bisher nur in Trailermaterial zu sehen, denn Jodie Whittaker verwandelte sich bei ihrer Regeneration in David Tennant zurück, der nach dem 10. Doctor nun auch der 14. Doctor ist - zumindest für kurze Zeit.

