Was gibt es Neues im Dezember 2023 bei Netflix?

Von: Mario Giglio

Einige Highlights im Dezember bei Netflix © Netflix

Hier sind die Netflix-Neuheiten für Dezember 2023 mit Serien-Highlights wie dem Abschluss von „The Crown“ oder dem „Haus des Geldes“-Ableger „Berlin“ sowie Film-Highlights wie „Rebel Moon“ und „Chicken Run: Dawn of the Nugget“.

Der Rest vom Schützenfest 2023 ist bei Netflix eine Reihe von neuen Serien, Staffeln und Filmen, die im Dezember online gehen. Darunter die zweite Hälfte der sechsten und letzten Staffel von The Crown, das Haus des Geldes-Spin-off Berlin im Serienbereich. In der Filmecke warten die Chicken-Run-Fortsetzung „Chicken Run: Dawn of the Nugget“ oder Zack Snyders Sci-Fi-Spektakel Rebel Moon auf die Abonnenten.

Serien

Sweet Home - ab 1. Dezember

Welcome to Samdal-ri - ab 2. Dezember

Blood Coast - ab 6. Dezember

Analog Squad - ab 7. Dezember

My Life With the Walter Boys - ab 7. Dezember

High Tides - ab 7. Dezember

Ich hasse Weihnachten - Staffel 2 ab 7. Dezember

Single's Inferno - Staffel 3 ab 12. Dezember

1670 - ab 13. Dezember

The Influencer - ab 13. Dezember

As the Crow Flies - Staffel 2 ab 14. Dezember

Yu Yu Hakusho - ab 14. Dezember

The Crown - Staffel 6 Part 2 ab 14. Dezember

Carol & the End of the World - ab 15. Dezember

Yo! Christmas - ab 15. Dezember

Cindy la Regia: The High School Years - ab 20. Dezember

Like Flowers in Sand - ab 20. Dezember

Gyeongseong Creature - ab 22. Dezember

The Manny - ab 24. Dezember

Berlin - ab 29. Dezember

